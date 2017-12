LIST: Statewide snowfall totals by county ❄

Adam Newell in Warren, Dec. 22 (Photo: Adam Newell)

The following snow totals are from the National Weather Service and they get updated as the day goes on so check back often.

► RELATED: Holiday STORM CENTER Information Hub

As of Saturday morning the highest reported measurement for Maine was in Bethel (9"). New Hampshire's highest total was in Jackson (10").

********************STORM TOTAL SNOWFALL********************

LOCATION STORM TOTAL TIME/DATE COMMENTS

SNOWFALL OF

/INCHES/ MEASUREMENT

MAINE

...Androscoggin County...

1 W Leeds 6.8 430 AM 12/23 CoCoRaHS

1 NW Auburn 6.5 224 AM 12/23 TRAINED SPOTTER

2 WNW Auburn 6.5 539 AM 12/23 TRAINED SPOTTER

3 E Turner 6.0 700 AM 12/23 CoCoRaHS

Poland 5.7 700 AM 12/23 Co-Op Observer

Durham 5.6 700 AM 12/23 Co-Op Observer

1 ENE Lisbon Falls 5.0 700 AM 12/23 TRAINED SPOTTER

5 SE Lewiston 5.0 436 AM 12/23 Social Media

...Cumberland County...

1 ENE South Windham 5.6 705 AM 12/23 0.28" Liquid Equiv.

6 SSW Naples 5.0 600 AM 12/23 CoCoRaHS

2 ENE North Windham 4.8 809 AM 12/23 11" on ground

Yarmouth 4.5 736 AM 12/23 Social Media

4 WSW New Gloucester 4.5 802 AM 12/23 NWS Employee

2 SSE New Gloucester 4.0 700 AM 12/23 CoCoRaHS

3 WNW Falmouth 4.0 700 AM 12/23 CoCoRaHS

NWS Gray Office 3.8 700 AM 12/23 Co-Op Observer

3 W Cumberland 3.5 645 AM 12/23 CoCoRaHS

Portland Jetport 3.5 1225 AM 12/23 ASOS

Cumberland Center 3.5 439 AM 12/23 NWS Employee

Freeport 3.0 735 AM 12/23 Social Media

1 SSW Freeport 2.9 620 AM 12/23 CoCoRaHS

...Franklin County...

9 E New Sharon 4.8 700 AM 12/23 Co-Op Observer

1 W Temple 4.0 600 AM 12/23 CoCoRaHS

Farmington 3.5 812 AM 12/23 Co-Op Observer

...Kennebec County...

2 NNW Sidney 3.7 730 AM 12/23 CoCoRaHS

...Knox County...

Thomaston 8.5 750 AM 12/23 TRAINED SPOTTER

1 SSW Camden 6.3 630 AM 12/23 TRAINED SPOTTER

3 W Union 6.0 700 AM 12/23 CoCoRaHS

1 N Union 5.5 700 AM 12/23 CoCoRaHS

3 NW Union 5.0 800 AM 12/23 CoCoRaHS

Hope 4.5 549 AM 12/23 TRAINED SPOTTER

...Lincoln County...

1 WSW Newcastle 5.0 700 AM 12/23 CoCoRaHS

2 NW Boothbay 5.0 747 AM 12/23 TRAINED SPOTTER

...Oxford County...

P.o. Box At Bethel 9.0 606 AM 12/23 Co-Op Observer

Bryant Pond 8.0 756 AM 12/23 Social Media

Otisfield 6.5 714 AM 12/23 NWS Employee

Norway 6.0 719 AM 12/23 Broadcast Media

Andover 2 5.0 700 AM 12/23 Co-Op Observer

...Somerset County...

2 ENE New Portland 2.5 700 AM 12/23 CoCoRaHS

4 ENE New Portland 2.5 700 AM 12/23 CoCoRaHS

Harmony 2.0 700 AM 12/23 Co-Op Observer

1 ESE Hartland 1.7 700 AM 12/23 CoCoRaHS

Jackman 1.4 700 AM 12/23 Co-Op Observer

...Waldo County...

3 ENE Searsmont 4.5 600 AM 12/23 CoCoRaHS

2 N Knox 3.0 730 AM 12/23 TRAINED SPOTTER

2 NNW Belfast 3.0 702 AM 12/23 TRAINED SPOTTER

2 W Prospect 2.6 700 AM 12/23 CoCoRaHS

...York County...

Limington 6.1 528 AM 12/23 Trained Spotter

3 NNE Limington 6.1 700 AM 12/23 CoCoRaHS

Shapleigh 5.5 646 AM 12/23 Social Media

2 NW Acton 5.2 530 AM 12/23 CoCoRaHS

2 NE Kennebunk 5.1 517 AM 12/23 TRAINED SPOTTER

3 SSE Kezar Falls 5.0 700 AM 12/23 CoCoRaHS

Cape Neddick 4.3 700 AM 12/23 Co-Op Observer

5 WNW Hollis 4.3 700 AM 12/23 CoCoRaHS

4 W West Buxton 4.3 700 AM 12/23 Co-Op Observer

1 WSW Ogunquit 4.3 700 AM 12/23 CoCoRaHS

2 NE Berwick 3.6 730 AM 12/23 CoCoRaHS

NEW HAMPSHIRE

...Belknap County...

1 ESE Sanbornton 6.0 700 AM 12/23 CoCoRaHS

Laconia 5.8 451 AM 12/23 Co-Op Observer

4 E Gilford 5.6 730 AM 12/23 CoCoRaHS

1 WSW Belmont 5.4 700 AM 12/23 CoCoRaHS

2 SW Meredith 5.0 710 AM 12/23 CoCoRaHS

...Carroll County...

1 SE Jackson 10.0 741 AM 12/23 TRAINED SPOTTER

1 SW North Conway 9.3 700 AM 12/23 CoCoRaHS

1 N Madison 8.0 513 AM 12/23 TRAINED SPOTTER

1 SE Madison 7.1 700 AM 12/23 CoCoRaHS

Wolfeboro 6.5 700 AM 12/23 CoCoRaHS

3 ENE Sandwich 6.4 630 AM 12/23 CoCoRaHS

Tamworth 6.3 700 AM 12/23 CoCoRaHS

Tamworth 4 6.3 700 AM 12/23 Co-Op Observer

3 S Sandwich 5.0 106 AM 12/23 Social Media

...Cheshire County...

WNW West Chesterfiel 4.1 700 AM 12/23 CoCoRaHS

Keene 2.7 600 AM 12/23 Co-Op Observer

3 ESE Rindge 2.5 700 AM 12/23 CoCoRaHS

...Coos County...

1 W Jefferson 8.4 700 AM 12/23 Co-Op Observer

1 NE Randolph 7.3 700 AM 12/23 CoCoRaHS

Lancaster 6.7 600 AM 12/23 Co-Op Observer

Colebrook 2.5 600 AM 12/23 Co-Op Observer

...Grafton County...

4 NE Littleton 9.0 822 AM 12/23 Social Media

Ashland 6.5 605 AM 12/23 Social Media

Bristol 5.6 700 AM 12/23 CoCoRaHS

...Hillsborough County...

Greenville 4.7 630 AM 12/23 Co-Op Observer

Nashua 2.8 737 AM 12/23 Social Media

Hudson 2.7 713 AM 12/23 Co-Op Observer

Hudson 1sse 2.7 700 AM 12/23 Co-Op Observer

...Merrimack County...

1 WNW Newbury 9.1 700 AM 12/23 CoCoRaHS

5 N Epsom 6.0 711 AM 12/23 Social Media

2 E Tilton 6.0 646 AM 12/23 CoCoRaHS

2 ESE Boscawen 5.0 730 AM 12/23 CoCoRaHS

2 ENE Bradford 5.0 700 AM 12/23 CoCoRaHS

Penacook 5.0 730 AM 12/23 0.56 SWE

2 SSE Boscawen 5.0 700 AM 12/23 CoCoRaHS

1 NNW Bow 4.7 700 AM 12/23 CoCoRaHS

2 SSW Chichester 4.0 310 AM 12/23 CoCoRaHS

Pittsfield 4.0 600 AM 12/23 CoCoRaHS

...Rockingham County...

2 ENE Stratham 4.3 634 AM 12/23 TRAINED SPOTTER

4 ESE Epsom 3.5 700 AM 12/23 CoCoRaHS

1 WNW Greenland 3.3 700 AM 12/23 Co-Op Observer

Greenland 3.3 705 AM 12/23 Public

3 WSW Deerfield 2.8 700 AM 12/23 CoCoRaHS

1 NNW Hampton 2.8 732 AM 12/23 TRAINED SPOTTER

1 WSW Northwood 2.5 630 AM 12/23 CoCoRaHS

...Strafford County...

4 NE Barrington 3.8 755 AM 12/23 TRAINED SPOTTER

Durham 3.5 756 AM 12/23 Social Media

3 E Barrington 3.2 730 AM 12/23 CoCoRaHS

© 2017 WCSH-TV