H.S. Basketball Scoreboard: Tuesday, January 2

(AP AND NEWS CENTER) -- Here are your high school basketball scores from games played on Tuesday, January 2, 2018:

BOYS BASKETBALL

Ashland Community 82, Wisdom 62



Bangor 56, Oxford Hills Comprehensive 46



Belfast Area 64, Mount View 51



Camden Hills Regional 64, Brunswick 51



Central Aroostook 73, Easton 38



Cony 75, Waterville Senior 54



Deering 55, Bonny Eagle 28



Gardiner Area 91, Mt. Ararat 71



George Stevens 71, Central 35



Hampden Academy 83, Nokomis Regional 66



Jonesport-Beals 63, Deer Isle-Stonington 52



Katahdin 59, Hodgdon 49



Kennebunk 46, Falmouth 31



Leavitt Area 63, Morse 40



Lewiston 53, Mt. Blue 45



Maranacook Community 74, Maine Central Institute 58



Mattanawcook Academy 41, Calais 35



Messalonskee 49, Erskine Academy 43



Penobscot Valley 61, Dexter Regional 55



Portland 73, Gorham 52



Rangeley Lakes Regional 57, Temple Academy 46



Scarborough 83, Noble 35



Skowhegan Area 62, Brewer 39



South Portland 82, Sanford 42



Sumner Memorial 55, Bangor Christian 53



Thornton Academy 64, Cheverus 39



Washington Academy 75, Narraguagus 49



Wells 62, Old Orchard Beach 45



Windham 58, Massabesic 45



Winslow 49, Oceanside (Coop) 39



Woodland 69, Machias 43



York 53, Fryeburg Academy 43



POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

Lincoln Academy vs. Medomak Valley, ppd. to Jan 11.



GIRLS BASKETBALL

Ashland Community 52, Wisdom 21



Bangor Christian 55, Sumner Memorial 53



Bonny Eagle 49, Deering 31



Brunswick 66, Camden Hills Regional 34



Central Aroostook 52, Easton 25



Cheverus 58, Thornton Academy 43



Deer Isle-Stonington 40, Jonesport-Beals 29



Ellsworth 43, Old Town 30



Falmouth 41, Kennebunk 36



Gardiner Area 45, Mt. Ararat 31



Hampden Academy 49, Nokomis Regional 27



Hermon 40, Orono 28



Lewiston 51, Mt. Blue 41



Maine Central Institute 50, Maranacook Community 23



Marshwood 45, Westbrook 29



Messalonskee 50, Erskine Academy 32



Morse 39, Leavitt Area 31



Mount View 39, Belfast Area 24



Mountain Valley 60, Richmond 44



Oxford Hills Comprehensive 69, Bangor 49



Portland 43, Gorham 41



Rangeley Lakes Regional 69, Temple Academy 32



Scarborough 57, Noble 43



Skowhegan Area 59, Brewer 41



South Portland 62, Sanford 26



The Maine Girls' Academy 54, Biddeford 37



Waterville Senior 42, Cony 20



Windham 44, Massabesic 26



Winslow 49, Oceanside (Coop) 39



York 45, Fryeburg Academy 39



POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

Lincoln Academy vs. Medomak Valley, ppd. to Jan 11.



