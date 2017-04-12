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Morning Stumper: 4.12.17

Morning Report Stumper 4/12/2017

WCSH 7:28 AM. EDT April 12, 2017

(NEWS CENTER) -- BACK ON THIS DAY IN 2012, THE GAME CANDY CRUSH SAGA WAS RELEASED ON FACEBOOK. IN NOVEMBER LATER THAT YEAR IT WAS RELEASED AS A PHONE APP.

BUT, SURPRISINGLY, IT'S NOT THE MOST POPULAR GAME...
ACCORDING TO APPLE, WHICH I-OS PAID APP HAS THE MOST DOWNLOADS EVER? 
 
A - FRUIT NINJA
B - DOODLE JUMP
C - CLASH OF CLANS
D - ANGRY BIRDS

THE ANSWER IS D, ANGRY BIRDS 

© 2017 WCSH-TV


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